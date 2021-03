Morte Guerini, il messaggio dell’amico Armini: “Ancora non ci posso credere” - FOTO

Nicolò Armini, difensore classe 2001 della Lazio, ha dato sui social l'ultimo saluto all'amico e compagno di squadra nella primavera Daniel Guerini che questa sera è morto tragicamente in un incidente stradale. Di seguito il messaggio di Armini: "Riposa in pace amico mio, ti porterò sempre con me. Ancora non ci posso credere. Voglio ricordarti così, sei sempre stato unico in tutto fratello mio. Mi hai sempre chiesto di aiutarti in campo ma stavolta sono io a chiederti di aiutarmi a proteggerci da lì su. Ciao Guè".