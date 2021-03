MOVIOLA - Bayern Monaco - Lazio, severo Kovács: gli episodi del match

Si conclude 2-1 il primo incrocio tra la Lazio e István Kovács. Consueto stampo europeo nella direzione per il fischietto romeno, troppo intransigente forse in occasione del dischetto concesso al Bayern nel primo tempo. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match:

PRIMO TEMPO

7' - Toccato duro Correa a contrasto con Alaba: non c'è fallo secondo Kovács, resta a terra dolorante l'argentino.

26' - E' per Radu il primo giallo della gara: il romeno travolge Lewandowski nel tentativo di anticiparlo. Decisione corretta del direttore di gara.

31' - Proteste biancocelesti in occasione del rigore concesso al Bayern: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Muriqi trattiene Goretzka proprio sotto gli occhi di Kovacs. Ingenuo l'attaccante kosovaro, anche se il centrocampista bavarese si lascia cadere con estrema facilità. Decisione fiscale, se non altro nel confronto "a distanza" con il mancato rigore non dato alla Lazio nella gara di andata.

32' - Ammonito Acerbi per proteste a seguito del penalty per i padroni di casa.

38' - Giallo anche per Milinkovic per un fallo quasi al limite dell'area ai danni di Gnabry.

45' - Solo un minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

48' - Ammonito Goretska, il primo per la formazione bavarese, a seguito di una trattenuta reiterata su Lazzari.

70' - Giallo anche per Correa per simulazione: non protesta l'argentino.

85' - Lamenta una trattenuta Correa in area di rigore su servizio dalla destra di Milinkovic: non di questo avviso Kovacs.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.