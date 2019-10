MOVIOLA - Lazio-Atalanta 3-3, netti i due rigori assegnati da Rocchi

Precedenti non esattamente favorevoli con l'arbitro Rocchi, fischietto quest'oggi di Lazio-Atalanta, gara terminata 3-3. Di seguito gli episodi della gara:

9': Poteva starci il fallo di Palomino che tocca da dietro il polpaccio di Correa

12': Muriel calcia da solo davanti a Strakosha. Non c'è fuorigioco quindi fa bene l'arbitro a lasciar giocare

19': Milinkovic vede in ritardo Immobile e lo serve, Gollini riesce ad anticipare Immobile e il gioco prosegue per il vantaggio. Il fuorigioco di Immobile c'era, giusto ravvisarlo anche se in ritardo.

22': Immobile stoppa il pallone, su di lui la trattenuta di Palomino sembra veniale

26': Ammonito Marusic per un fallo in ritardo su Gosens. Il giallo ci sta.

31': Muriel si lamenta chiedendo un calcio di rigore per un'ostruzione di Acerbi, ma non c'è nulla

32': Giallo a Parolo, giusto, per entrata da dietro sul Papu Gomez

35': Lulic scivola al limite dell'area di rigore dando l'illusione di subire un fallo che non c'è

SECONDO TEMPO

52': Palla dentro di Milinkovic per Immobile che sciupa tutto. Ravvisato fuorigioco sebbene il piede di Freuler sembrasse in linea con quello dell'attaccante della Lazio

57': Ammonito Gollini. Giallo ineccepibile per perdita di tempo.

60': Toloi trattiene Milinkovic e non gli permette di ripartire. Altro giallo giustamente estratto.

64': Mani di Toloi abbastanza evidente a centrocampo, Rocchi non vede

68': Calcio di rigore per la Lazio. Il pestone di Palomino non è pesante ma c'è, penalty giusto.

79': Gamba tesa di Milinkovic, in questo caso il giallo sembra un po' esagerato

82': Immobile si invola da solo verso Gollini, il fallo col gomito sulla schiena di Toloi però è netto e lo avvantaggia

85': Fallo ravvisato in aerea di rigore a Caicedo su Toloi, non si capisce bene cosa abbia visto l'arbitro. Sembrava non esserci nulla

91' Altro rigore per la Lazio. Fallo da dietro di De Roon su Ciro Immobile all'interno dell'area di rigore. Colpito nettamente sul polpaccio il bomber biancoceleste. Rigore netto.

95' Netto fallo di Caicedo al limite dell'area di rigore difesa dai capitolini

Pubblicato il 19/10 alle 17