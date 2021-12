MOVIOLA - Lazio - Genoa, Pairetto "grazia" Portanova: gli episodi

Torna a vincere la Lazio dopo la sconfitta con il Sassuolo. Il match dell'Olimpico è stato diretto con semplicità da Luca Pairetto che ha applicato un arbitraggio "all'inglese" in alcuni frangenti graziando qualche giocatore rossoblù dal cartellino giallo. In particolare Portanova, ammonito nella ripresa ma non sanzionato nel primo tempo per un'entrata in ritardo su Pedro. Per il resto normale amministrazione. Ecco gli episodi principali del match.

PRIMO TEMPO

16’ - Possibile tocco di mano in area del Genoa sul tiro di Pedro respinto dalla difesa, timide proteste da parte della Lazio ma Pairetto non ravvisa nulla.

20’ - Pedro si inserisce in area e viene steso da Vanheusden ma dal replay si vede il tocco sul pallone.

22’ - Fallo di Destro su Pedro con la gamba alta, intervento al limite del cartellino ma l’arbitro non estrae il giallo.

29’ - Ammonito Ghiglione che stende Zaccagni in ripartenza.

34’ - Protesta il Genoa per un fallo di mano in area di Luiz Felipe, il difensore brasiliano però porta le braccia dietro la schiena durante il suo intervento come mima giustamente Pairetto. Niente rigore.

44’ - Intervento in ritardo di Portanova su Pedro, anche qui poteva starci il giallo ma l’arbitro non estrae il cartellino

45’ - Concessi 2 minuto di recupero

SECONDO TEMPO

52’ - Non concesso un angolo alla Lazio, scivolata di Hernani che tocca per ultimo il pallone nel contrasto con Marusic. Il tocco, tra l’altro, è avvenuto con il braccio: poteva starci il check con il Var.

59’ - Ammonito giustamente Vazquez che nel duello aereo con Milinkovic alza troppo il gomito.

72’ - Portanova entra in netto ritardo su Marusic, giallo netto. Poteva essere la sua seconda sanzione.

87’ - Trattenuta in area di Biraschi su Zaccagni, troppo leggera per Pairetto che non fischia il rigore restando fedele al suo metro di giudizio.

90’ - Concessi 3 minuti di recupero.