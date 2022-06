Museo dei Granatieri e della S.S. Lazio: i dettagli della mostra - FOTO

Mercoledì 22 giugno ore 19:30, presso il "Museo dei Granatieri" a Roma, alla presenza delle Istituzioni e della stampa, si terrà l’inaugurazione della mostra “Uniforme & Casacche”. L’evento espositivo è stata organizzato congiuntamente dal Museo dei Granatieri e dal Lazio Museum e raccontata l’affascinante intreccio che sin dalla fondazione della società biancazzurra ha accostato in un percorso immaginario le uniformi militari italiane e le casacche sportive indossate dai pionieri laziali.

Le aree museali sono state articolate in due sezioni: la prima concerne il periodo 1900-1948, partendo dalla prima maglia indossata dagli atleti della Lazio, attraversa idealmente i due conflitti bellici mondiali ed arriva all’entrata in vigore della Costituzione Italiana del 1948. La seconda prende spunto dalla conquista della Coppa Italia del 1958 con capitan Lovati, sorvolando le epoche successive ed arrivando fino ai nostri giorni. Nella prima area museale si alternano una selezione di uniformi originali dell’Esercito Italiano sin dalle sue origini, parallelamente alle casacche biancazzurre, appositamente riprodotte in maniera fedele e dettagliata rispetto a quelle originali dell’epoca.

La seconda area museale, sempre allestita a tema, propone le divise indossate dalla S.S. Lazio dal ‘58 fino ai nostri giorni, arricchendo la curiosità del visitatore in quanto effettivamente indossate dai calciatori laziali in campo.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 giugno al 15 luglio p.v. nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle. 9:00 alle16:00; chiusa il sabato la domenica ed i festivi. Dal 16 al 31 luglio p.v. lo spazio museale sarà aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 Il sabato e la domenica l’apertura sarà dalle 18:00 alle 21:00. L’ingresso è gratuito.