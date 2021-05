Napoli, allarme in difesa per Gattuso: i tempi di recupero di Koulibaly e Maksimovic

Nel momento clou della stagione, il Napoli torna ad avere problemi con gli infortuni. In questo rush finale Gattuso perde due dei suoi quattro difensori centrali. Restano a disposizione infatti solo Manolas e Rrahmani. Nikola Maksimovic, con contratto in scadenza in estate, è risultato positivo al Covid-19. Salterà le prossime partite e bisognerà valutare come rientrerà una volta negativizzato. Situazione ugualmente seria per Koulibaly. Dopo il match di campionato contro il Cagliari, il centrale senegalese ha riportato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero vanno dalle due alle quattro settimane, la stagione del difensore azzurro potrebbe essere già finita. Il numero 26 salterà sicuramente gli impegni con Spezia e Udinese, ma il club spera in un recupero lampo per averlo a disposizione contro la Fiorentina.