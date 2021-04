Napoli, Bagni: "Il gol di Milinkovic non ci voleva, ora sfide importanti con Inter e Lazio"

L'ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha commentato i risultati della 30ª giornata di Serie A in ottica partenopea: "Il gol di Milinkovic-Savic non ci voleva, avremmo tagliato fuori un'altra squadra - le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, a cui ha aggiunto - noi dobbiamo fare il nostro, speravamo però che Verona e Fiorentina potessero togliere qualche punto a Lazio e Atalanta. Ora abbiamo due sfide importanti con Inter e Lazio, sono convinto che interromperemo la striscia di vittorie dei nerazzurri, che sia con una vittoria o un pareggio". La corsa al quarto posto si fa sempre più avvincente, soprattutto in vista dei prossimi scontri diretti.