Napoli, fatta per un centrocampista: adesso le uscite...

Il Napoli rinforza la linea mediana di Conte e sembra non essere finita qui. E' fatta per l'arrivo di Billy Gilmour. Un affare da 17-18 milioni complessivi, bonus inclusi, e visite mediche fissate per l'inizio della prossima settimana. E' arrivato finalmente il via libera da parte del presidente del Brighton, ma il club partenopeo prenderà almeno un altro giocatore in quel ruolo. I nomi più caldi sono quelli di Amrabat e McTominay, poi anche le uscite. Folorunsho tra i primi sulla lista dei partenti...