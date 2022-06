Napoli, infortunio Olivera: ecco cosa dicono gli esami

TUTTOmercatoWEB.com

Buone notizie per il Napoli. Il neo acquisto azzurro Mathias Olivera ieri ha lasciato il campo al 37' di Uruguay-Panama per una distorsione al ginocchio sinistro. Il terzino sinistro dopo il forte contrasto con l'attaccante panamense Ronaldo Cordoba ha urlato dal dolore lasciando il campo in lacrime. Come riporta tuttomercatoweb.com, gli esami hanno confermato che Mathias Olivera ha subito soltanto una distorsione all'interno del ginocchio. Stando alle notizie che arrivano dall'Uruguay e la prima analisi dei medici della Celeste, non si è evidenziata nessuna rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Per Olivera quindi si tratta solo di una distorsione senza interessamento di menisco e crociato. Il noto quotidiano uruguaiano, Ovacion, ha contatto alcuni parenti del giocatore che hanno confermato il tutto. I tempi di recupero dovrebbero essere sui 20 giorni, massimo un mese.