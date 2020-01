Napoli - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE NAPOLI - LAZIO - Metabolismo veloce: giocare, vincere, assimilare la soddisfazione e via verso il prossimo obiettivo. Non c'è tempo da perdere, la Lazio scende subito in campo. Ancora una volta ad attenderla c'è il Napoli. Questa volta al San Paolo e per giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia, trofeo da difendere. La trasferta partenopea non è delle più proibitive in termini di distanza, tutt'altro, ma il turno infrasettimanale non lascia pensare a grandissimi esodi. I tanti tifosi biancocelesti che resteranno a casa, dunque, potranno guardare la partita (in programma martedì 21 gennaio alle ore 20:45, ndr) in chiaro su Rai Uno. Per chi volesse vederla in streaming, il match sarà disponibile anche per pc, tablet e smartphone tramite l'app di RaiPlay.

