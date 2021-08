"Io con le lamentele non ho mai fatto la classifica. Non mi porta benefici dire ci manca questo o quello, ai giocatori deve interessare che non ci manca niente e io devo scegliere chi tenere fuori, non ho problemi di mancanze. Lamentarsi è da sfigati". Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia del debutto in campionato contro il Venezia.