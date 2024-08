Napoli, un club spagnolo punta Simeone: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento decisivo del calciomercato per il Napoli. A poche ore dall'inizio del campionato, gli azzurri devono puntellare la rosa di Conte in vari settori. Lukaku è sempre più vicino, Osimhen può finire al Chelsea, pronto anche il colpo Gilmour dal Brighton. De Laurentiis si muove in uscita. Folorunsho piace alla Lazio, Simeone al Betis. Dopo aver chiuso per Natan, il club spagnolo punta anche l'attaccante argentino, a lungo accostato ai biancocelesti negli ultimi mesi. Secondo Eldesmarque, il Betis vorrebbe chiudere l'operazione in prestito, il Napoli preferisce la cessione a titolo definitivo.