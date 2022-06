Nations League, un ex Lazio sigla la vittoria del Kosovo di Muriqi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Il Kosovo vince per 2-0 contro Cipro con le reti di Berisha e Zhegrova. Per Vedat Muriqi 95 minuti pieni da titolare senza però siglare alcun gol con la propria Nazionale. La squadra di Giresse sfiderà la Grecia il 5 giugno alle 20:45 per la seconda giornata del Gruppo 2 di Nations League.

Ritorna la Nations League. In questi minuti si sta disputando la prima giornata del Gruppo 2 di Lega C con la partita Cipro - Kosovo. Tra i titolari c'è anche Vedat Muriqi, ex Lazio che si è trasferito a gennaio al Maiorca. Attualmente il tabellino segna 1-0 per la squadra dell'attaccante kosovaro e la firma proviene da un ex giocatore biancoceleste. Si tratta di Valon Berisha che al 65' minuto del match ha portato in vantaggio i suoi siglando il gol dell'1-0 beffando il portiere Michael. Chissà se la partita non possa ruotare in orbita Lazio con una possibile marcatura di Muriqi.