Nazionale, Marchisio: “Immobile o Belotti? Ciro ha più esperienza, ci serve lui”

Negli studi di Rai Sport, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha commentato il ballottaggio Immobile-Belotti per una maglia da titolare all'Europeo con la Nazionale: "Immobile ha qualcosa in più. Ha vissuto la Champions League quest'anno con la Lazio e ha vinto la Scarpa d'Oro. A Belotti manca l’esperienza di Immobile. Il Gallo non ha mai giocato le coppe europee. All'Italia serve un attaccante di esperienza europea perché quasi tutte le altre squadre ne hanno uno".