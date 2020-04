Nello stadio di Ronaldo ora si allena anche il Nacional: ripresa in Portogallo

In Italia niente allenamenti fuori dalle proprie case (salvo per chi vìola le regole), in Portogallo invece provano a ripartire. É il caso del Nacional di Madeira, primo nel campionato di B portoghese. In barba alle raccomandazioni della Federazione e dei sindacati dei giocatori, il club è tornato in campo allenandosi a gruppi e con lo staff dotato di mascherine. Va comunque detto che, secondo la legge, sono in regola: “Possibilità per gli atleti di utilizzare le strutture sportive per le loro attività”. E infatti anche Cristiano Ronaldo, fuggito dalla Juventus proprio a Madeira, qualche giorno fa si allenava sullo stesso campo che il Nacional sta usando. La situazione Coronavirus non è così grave come da noi: 16mila contagiati circa e 500 morti.