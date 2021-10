Newcastle-Tottenham, che gesto Reguillon: fa interrompere il gioco per…

Incredibile ciò che è successo durante Newcastle-Tottenham, gara valido per l'ottava giornata di Premier League. Al quarantesimo minuto del primo tempo Sergio Reguillon, terzino degli Spurs, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro perché un tifoso presente al St. Jame's Park aveva accusato un malore. Il direttore di gara ha prontamente interrotto il match consentendo le cure mediche da parte degli staff all'uomo in questione. Il supporter del Newcastle l'uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere stato rianimato con un defibrillatore, mentre la partita è ripresa dopo diversi minuti di stop.