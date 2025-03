Nuno Tavares: "Sento tanta fiducia alla Lazio. E le parole di Lotito..."

"Nuno Tavares non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big per averlo", si era espresso così qualche mese fa il presidente della Lazio Claudio Lotito su Nuno Tavares. Il terzino biancoceleste è stato subito blindato dalla società dopo le sue prestazioni di altissimo livello. Ai microfoni de A Bola, il portoghese è tornato a parlare di quelle dichiarazioni del patron, soffermandosi sulla fiducia che in estate gli è stata data dal club. Di seguito le sue parole.

"Lotito ha detto che non mi venderebbe neanche per 70 milioni? Quando ti senti a tuo agio e percepisci la fiducia del club, le cose vanno bene. Ma se non avessi avuto questo rendimento fin qui, forse il presidente non l'avrebbe detto o non avrebbe scommesso su di me. Analizzando la mia carriera sto iniziando a guardare più a chi mi vuole davvero, perché c'è differenza tra chi è interessato e chi spinge per avermi. Ho scelto la Lazio perché sentivo che mi volevano davvero, e quando è così sei più disposto a fare quello che ami con più piacere e più sicurezza. Io non credo di essere al top della mia carriera. Sono migliorato sotto molti aspetti e so cosa posso ancora fare. La costanza è ciò che mi porterà a mostrare di più il mio valore e a cercare di raggiungere il massimo nella mia carriera".