Oddi: "La Lazio sta entrando in forma. Luis Alberto quello con più talento"

Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha parlato della Lazio e dei prossimi impegni dei biancocelesti: "Con il Bologna ho visto una buona Lazio, che sta entrando in forma. Ci vuole tempo per amalgamare i nuovi giocatori. Muriqi mi piace, deve cominciare a giocare un po' di più insieme a Immobile. Luis Alberto finalmente ha fatto gol, così non si arrabbia più, sembra che ce l'ha sempre con tutti. Forse è un modo di fare suo, che lo carica. Sicuramente è il giocatore più talentuoso della rosa, trascina tutti i suoi compagni. Ricordo quando è arrivato, non sembrava nemmeno un giocatore. I meriti sono suoi e di chi ha creduto in lui. Akpa Akpro? Non mi dispiace, quando l'allenatore ti dà fiducia se hai le qualità dimostri quanto vali".