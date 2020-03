Olimpiadi, Malagò: "A breve il Cio comunicherà la data del 23 luglio 2021"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato alla Domenica Sportiva della possibile data di inizio dei giochi Olimpici di Tokyo che si svolgeranno nel 2021: "Questo evento è storia, è riconosciuto come il più importante nel mondo dello sport e non solo. Oggi più che mai c'è una grande attesa, e ci sono tutti i presupposti per far sì che dalle Olimpiadi di Tokyo si possa ricominciare al meglio e mandare dei nuovi segnali a tutti. Non c'è nessuna notizia ufficiale, ma rimane la possibilità di anticiparle: il Cio è in contatto con le federazioni per capire le date della stagione. Io ho un'idea, forse mi sbaglio ma non credo, anche perché ho parlato con tanti amici e colleghi di questo mondo. Penso che entro poco il Cio uscirà con la data del 23 luglio, con buona pace di tutti. In assoluto è la data che crea meno problemi per organizzare un 2021 pieno di impegni. Giusto per dirne uno c'è l'Europeo di calcio, l'NBA e altre manifestazioni".