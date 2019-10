Omicidio Diabolik, l'anteprima di Ginevra Piscitelli a 'Non è L'Arena' su La7

In esclusiva a 'Non è L'Arena' l'intervista di Francesca Fagnani a Ginevra Piscitelli, figlia dell'ultras della Lazio meglio conosciuto come Diabolik, ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto, nel parco degli Acquedotti. Pubblichiamo un piccolo estratto dell'intervista che andrà in onda questa sera su La7. "La cosa che mi ha pesato di più quando è successo è che quasi il mio dolore non fosse legittimo, perché dalle notizie che sono uscite, che lo descrivevano come un boss o cose del genere, è come se io e la mia famiglia dovessimo aspettarci qualcosa del genere quando non era assolutamente così. Soprattutto poi voglio dire che mio padre fu condannato a quattro anni, quindi sicuramente non era un boss mafioso. Non ci vuole molto per capire che se sei condannato a 4 anni non puoi essere associato a cose del genere", le parole in anteprima di Ginevra Piscitelli.