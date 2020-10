Osimhen e Simy, la maglia esposta dopo i gol: svelato il messaggio sociale

Gioia ma anche dolore. Viktor Osimhen, al momento del gol di ieri contro l'Atalanta, non si è dimenticato dei problemi che affliggono la sua terra: per questo motivo l'attaccante del Napoli, oltre a festeggiare il 4-0, è corso verso la telecamera mostrando la maglietta con la scritta "#EndPoliceBrutality in Nigeria", ovvero stop alle violenze da parte delle forze dell'ordine nel suo Paese. Poche ore più tardi anche Simy, centravanti del Crotone, dopo aver trasformato il rigore contro la Juve ha esibito una maglia con lo stesso messaggio. Al termine della gara, proprio su questo tema, il calciatore ha pubblicato un post su Instagram: "Ai nostri eroi caduti, a tutte le nostre famiglie ferite, a tutti i nostri genitori, fratelli e sorelle col il cuore spezzato, io non riesco a trovare le parole giuste per potervi confortare abbastanza dal vostro grande dolore, ma posso promettervi una cosa oggi: le nostre lacrime e quelle dei nostri Caduti non saranno invano. Il cambiamento sta per arrivare".

