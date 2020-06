Paganin: “Inzaghi non è ancora pronto per allenare una big”

Inzaghi ha plasmato la sua Lazio, una cavalcata incredibile fino a lottare per il vertice. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex calciatore Paganin: "Inzaghi non è ancora pronto per una big, anche vedendo la parte comunicativa, che è fondamentale per gestire una grande squadra. Non è valutabile ora. Sta lottando per lo scudetto e per la Champions. Ho grandissimi dubbi sul fatto che farà fatica a ottenere l'obiettivo. Sono curioso di vedere la risposta della Lazio alla Juve".