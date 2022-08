PAGELLE Lazio - Inter: Luis Alberto e Pedro, baci dalla Spagna! Patric e Cataldi super

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROVEDEL 6,5: Non fa in tempo ad accorciare in avanti su Lautaro, che la tocca quanto basta per impedirgli di murarlo. Si supera su Dumfries, lì deve fare un paratone per evitare l’1-2 immediato dell’Inter. Da fuori blocca i tentativi senza patemi. E coi piede gioca in totale scioltezza.

LAZZARI 6,5: Sembrava in dubbio oggi, forse proprio perché non al meglio sgasa meno del solito prima dell’intervallo. Spinge di più nella ripresa nei 25’ a disposizione. Una buona gara, a maggior ragione considerando le sue condizioni.

Dal 71’ HYSAJ 6,5: Entra con la verve necessaria, anche lui ha meriti nonostante il poco minutaggio.

PATRIC 7,5: Un’altra super prestazione. Scappa in anticipo, legge sempre prima le situazioni. Non rischia nulla, prudente negli uno contro uno, non sbaglia mezzo passaggio o un quarto di scelta. Complimenti.

ROMAGNOLI 7: Deve limitare Lukaku nel corpo a corpo, con il belga è più che altro un corpo ad armadio. Se la cava alla grande, tanto che Inzaghi è costretto a cambiare punta per essere più incisivo. Ci mette tutta l’esperienza possibile.

MARUSIC 7: Uno dei migliori in campo. Diagonali puntualissime, non si distrae mai. Cattivo e concentrato, ci aggiunge pure un cross perfetto all’indietro per Immobile che è la prima chance della partita.

MILINKOVIC 7,5: E pensare che aveva cominciato pure male… Poi decide di salire in cattedra, li porta tutti a scuola per tecnici e fisicità. Lancio millimetrico per Felipe Anderson, accende la partita con un’invenzione delle sue. Orchestra pure il gol del 2-1, sua la palla a Pedro che poi la serve all’indietro per il Mago. Errore per Zak, assist coi fiocchi

CATALDI 7,5: Partita MAIUSCOLA. Passano i minuti e prende le misure ai centrocampisti dell’Inter. Scherma i passaggi, costruisce e spezza il gioco. Cuce la manovra regalando sempre l’opzione del passaggio, nella ripresa - prima di chiedere il cambio stremato - sradica un paio di possessi fondamentali.

Dall’84’ MARCOS ANTONIO sv

VECINO 6,5: Partita di sostanza, è chiamato a un lavoraccio tra Barella e Dumfries che sgroppa da quella parte. Purtroppo sbaglia un paio di appoggi dolorosi, il secondo fa nascere l’azione che porta alla punizione del pareggio nerazzurro.

Dal 57’ LUIS ALBERTO 8: Scaccia le discussioni sul suo conto, le posiziona a duemila all’ora sotto l’incrocio. Beato Handanovic, si è gustato il siluro dalla migliore posizione possibile. Gol da Mago: tira fuori il coniglio dal cilindro, neanche il contrario. Alle delizie lega una grinta rara.

FELIPE ANDERSON 7,5: Si butta nello spazio, ci mette la testa due volte: la prima quando capisce che può sorprendere alle spalle la difesa dell’Inter, la seconda quando la schiaccia all’angolino. Sesto gol all’Inter in carriera. Vede rosso, più che nerazzurro. L’approccio è soft, poi diventa martellante e convincente.

Dall’84’ CANCELLIERI sv

IMMOBILE 7: Sinistro fuori, destro smorzato da Skriniar e poi da Handanovic. Non segna, ma corre senza tregua, gli si fa un torto a definirlo generoso. Avrebbe preso il rigore del possibile 3-1, diventa l’assist certo per il timbro di Pedro. Trascinatore e anima della Lazio.

ZACCAGNI 6,5: Costringe al fallo diverse volte i difensori avversari, Skriniar ci mette il capoccione e gli devia il corner il tiro a giro su uno dei pochi spunti in area di rigore. Fa sorridere che sia lui a prendere il giallo e non chi lo stende puntualmente.

Dal 57’ PEDRO 8: Un altro livello, ma di cosa stiamo parlando? Mezz’ora di fuoco, incenerisce i calciatori dell’Inter. Lotteranno pure per lo scudetto, ma fanno tenerezza di fronte al suo curriculum. Un campione assoluto, serve a Luis Alberto il 2-1, poi la infila dove neanche due portieri avrebbero potuto nulla. La classe non invecchia.

ALL. SARRI 8: La sua Lazio esce alla distanza, mette le briglie all’Inter e la schiena con merito. Si gioca nel secondo tempo le carte con più qualità, doppietta spagnoli di cambi e reti decisive.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 5, Bastoni 5; Dumfries 6,5 (Darmian 5,5), Barella 5,5 (Calhanoglu 5,5), Brozovic 5,5, Gagliardini 5,5 (Correa sv), Di Marco 6 (Gosens 5,5); Lukaku 5 (Dzeko 6), Lautaro 6. All.: Inzaghi 5.

Pubblicato il 26/08 alle 22.47