PAIDEIA - Lazio, subito controlli per Bastos: non convocato per Parma

Controlli immediati per Bastos. L'angolano si è fermato stamattina durante la rifinitura per un problema muscolare, non verrà nemmeno convocato per Parma. Era in ballottaggio con Patric per il posto sul centrodestra della linea a tre. L'esito degli accertamenti stabilità l'entità dell'infortunio e per quanto tempo dovrà rimanere ai box.