Papà Inzaghi: “Lazio da scudetto, Simone sta facendo un miracolo"

Se la Lazio è seconda a -1 dalla Juve, lo deve in parte al grande lavoro che da anni svolge il suo allenatore Simone Inzaghi. Lo sa bene anche papà Giancarlo, il quale ha raccontato in un'intervista, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, molti aneddoti e considerazioni: “Ora sono contento che il calcio riparta, però non dimentichiamo quello che è successo. Simone e Filippo telefonavano più delle solite due volte al giorno, mi ripetevano di mettere la mascherina”.

MIRACOLO LAZIO – Il club biancoceleste è cresciuto in maniera esponenziale negli anni, diventando un esempio da seguire sotto molti punti di vista per le altre squadre, grazie anche al talento e alla bravura del proprio allenatore: “La Lazio è una buona squadra e Simone l'ha plasmata", afferma papà Giancarlo. " I giocatori valgono tutti molto più di quando la Lazio li ha presi. Un miracolo”.

FUTURO – Il mister piacentino è legatissimo ai colori biancocelesti, e secondo il fratello Pippo, non lascerà mai i capitolini. Anche per il padre, che incensa anche l’ottimo lavoro svolto da Lotito e Tare negli anni, sarebbe dura lasciare quella che ormai è una seconda casa per il figlio: “Se cambia, ha senso farlo solo per andare alla Juve. Ma da ventuno anni Roma è la sua casa, la sua famiglia”

CERTEZZE – Il mercato inizierà a settembre, e come in ogni sessione, i nomi dei top player della Lazio sono sulla bocca di tutti: ”Speriamo che la dirigenza non venda nessuno, le richieste per gente come Immobile o Milinkovic sono alte. Il mercato può creare problemi a tutti, in questo finale può distrarre.”

