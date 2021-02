Pardo: “La Lazio ha grande qualità, contro l’Inter ha pagato gli errori”

La Lazio sbatte sul muro Inter e ferma la sua striscia di vittorie consecutive a sei. I biancocelesti escono sconfitti da San Siro per mano di Lukaku e Lautaro che consegnano i tre punti alla squadra di Conte. Pierluigi Pardo, telecronista di Dazn, ha commentato la gara sul suo profilo Twitter: "La partita di ieri mi conferma due convinzioni chiarissime: Lukaku devastante e decisivo come pochi (300 gol in carriera) e Lazio sul piano della manovra ha grande qualità. Ieri ha pagato errori e una giornata un po' meno brillante di qualche giocatore chiave".