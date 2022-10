Parma, brutto infortunio per Buffon: i tempi per il recupero

TUTTOmercatoWEB.com

Brutta notizia per Gianluigi Buffon. Il portiere, ora in forza al Parma, ha riportato un brutto infortunio. A renderlo noto è stata la società tramite un comunicato. A seguito degli accertamenti dunque, il campione ha riportato una lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico. Come sottolinea il giornalista Andrea Lorini su Twitter, di sicuro il portiere non sarà a disposizione per la sfida contro il Pisa nel prossimo turno di Serie B, in programma sabato 8 ottobre alle 14:00.