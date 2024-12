Parma, Pecchia torna sulla Lazio: "Non ci siamo tirati indietro. Il loro gol..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sguardo verso San Siro con un occhio ancora alla Lazio. Il Parma di Pecchia si prepara alla prossima sfida in campionato contro l'Inter dopo la vittoria contro la squadra di Baroni. Per l'occasione il tecnico dei crociati è intervenuto in conferenza stampa tornando ancora sulla prestazione positiva del Tardini. Di seguito le sue parole.

"Lo dico da inizio anno, sarà importante lasciarsi alle spalle ciò che succede e pensare sempre alla partita successiva, nei momenti bui come in quelli belli. Pensare che ogni partita sia un mattoncino in più, questo è lo spirito. Al di là della soddisfazione di domenica, c'era un clima straordinario ed è stata una bella vittoria, ma da ogni partita dobbiamo portarci dietro qualcosa. Per noi ogni partita è qualcosa di nuovo, dobbiamo arrivarci con un bagaglio sempre più ricco. Ogni partita va vissuta con queste emozioni, serve a loro così come contro l'Atalanta. E' stata molto formativa e indicativa sul piano tecnico e anche dell'emozione".

"In alcuni momenti bisogna metterci qualcosa in più e con la Lazio ce lo siamo ritrovati, quando il livello si è alzato anche sul piano emotivo, non si sono tirati indietro. Domani il livello è ancora più alto, uno step ancora superiore. Il gol forse lo avremmo potuto prendere anche prima, una situazione rocambolesca. E' capitato ma mi è piaciuta la reazione, avevano ancora tempo per recuperare ma non ci siamo disuniti, la squadra è rimasta lucida nonostante la pressione della Lazio. Poi il gol di Delprato ci ha alleggeriti, ma quei minuti finali sono stati molto indicativi, i ragazzi erano dentro la partita, sono emozioni che hanno dentro e devono dargli valore".