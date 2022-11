Partita per la Pace, Diego Maradona Jr: "Immobile? Ecco cosa mi ha detto"

Fonte: Elena Bravetti ed Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Sta andando ora in scena all'Olimpico la Partita per la Pace. Tra i presenti, oltre a Ciro Immobile, anche il figlio di Maradona, Diego Jr. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Rai 2 direttamente da bordo campo, ha raccontato un siparietto che coinvolge anche il bomber della Lazio: “Immobile mi ha detto che se non prendo appunti non posso essere come Sarri. Ora infatti mi faccio dare un foglio e una penna e inizio a scrivere anche io".

