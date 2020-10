PESCHERIA MARE NOSTRUM! CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA DI PESCE FRESCO! SCOPRILA!

Pesce fresco comodamente a casa tua? Ora puoi grazie alla "Pescheria Mare Nostrum", nuovo partner de Lalaziosiamonoi.it. Tutti i martedi, i venerdì e adesso anche il SABATO... arriva il pescato freschissimo a casa tua con CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA! Non solo: puoi chiamare tutti i giorni della settimana per prenotare il tuo pesce fresco in anticipo!

Listino prezzi: http://bit.ly/LISTINO_MARE_NOSTRUM

COME PRENOTARE?

➡ Puoi chiamarci allo 06/39730199 OPPURE AL +39 392 009 3596

Consegna a domicilio gratuita di pesce freschissimo!

#pescefresco #pescefrescodomicilio #astice #gamberi #pescefrescoroma #alici #alicifritte #fritturapesce #fritturaroma #pesceroma

La Pescheria Mare Nostrum si trova in via Baldo degli Ubaldi, 211 a Roma, ma consegna in tutta la capitale! Scorri la news e guarda le foto del fantastico pesce che potresti trovare a casa tua! Chiama a nome de Lalaziosiamonoi.it e avra un trattamento speciale!