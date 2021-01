Piscedda: "La Lazio ha cercato di battere il Parma senza faticare. E su Muriqi..."

La Lazio ha portato a casa anche la gara contro il Parma, valida per la Coppa Italia. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Partita a basso ritmo, la Lazio ha cercato di vincerla senza faticare. Non è riuscita a chiuderla, però allo scadere fortunatamente è arrivato il colpo di testa di Muriqi. Lui deve muoversi di più, soprattutto in area di rigore. Non deve tornare troppo indietro, perchè poi non riesce a raccogliere i cross davanti. La gara doveva essere vinta e così è stato, quindi risultato positivo".