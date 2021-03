Porto, alta tensione con il Portimonense: rissa sfiorata per Conceiçao - VIDEO

Con un rocambolesco 2-1 il Porto supera il Portimonense nella ventiquattresima giornata del campionato portoghese mantenendo salda la seconda posizione in classifica. I Dragoes vincono grazie a due autoreti una partita maschia e complicata. Alta tensione in campo tra le due squadre e in particolare tra le due panchine. Al minuto 68, l'arbitro è stato costretto ad allontanare dal terreno di gioco i due allenatori, Conceiçao e Paulo Sergio, quasi arrivati alle mani. Questo episodio potrebbe costare una corposa squalifica all'ex esterno di Lazio e Inter.

Échange tendu entré Sérgio Conceiçao et l’entraîneur du Portimonense. 😬pic.twitter.com/YrUtCEhhvW — Dragão France 🇫🇷 (@DragaoFrance) March 20, 2021