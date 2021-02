Premier League, Pedro Neto ancora decisivo: suo il gol vittoria contro il Southampton

Pedro Neto al Wolverhampton ha trovato lo spazio che meritava e non sta deludendo le aspettative. Arrivato in sordina dalla Lazio, dove ha giocato poco e niente, il gioiellino portoghese si è integrato molto bene in Premier League risultando spesso decisivo. Oggi i Wolves hanno infatti vinto in trasferta contro il Southampton, in rimonta, grazie alla marcatura timbrata proprio dall'ex biancoceleste. Questo è stato il suo quinto gol in campionato e difficilmente ora si fermerà.