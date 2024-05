PRIMAVERA - La Lazio elimina il Milan: la semifinale scudetto sarà contro la Roma

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Grandissima partita della Lazio che spende tantissime energie ed elimina il Milan ai quarti di finale dei play-off al Viola Park di Firenze. Sono i rossoneri ad andare in vantaggio al 16' con la rete di Bartesaghi, risponde con un gol importantissimo Sana Fernandes al 37'. Con il pareggio maturato è la squadra di Sanderra a volare in semifinale dove incontrerà la Roma, martedì 28 maggio alle 20.30.

Primavera 1 TIM | Fase finale, Primo Turno

Sabato 25 maggio 2024, ore 18:30

Rocco B. Commisso Viola Park, Firenze

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza (72' Bedini), Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo (87' Cappelli); Kone, D`Agostini (76' Sulejmani), Sana Fernandes (87' Balde). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Napolitano, Bigotti, Barone, Nazzaro, Di Gianni. All.: Stefano Sanderra

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune (55' Jimenez), Bartesaghi, Malaspina, Simic, Nsiala, Stalmach (55' Cuenca), Sia, Scotti (90+3' Scotti), Magni, Bonomi (76' Simmelhack). A disp.: Torriani, Bartoccioni, Cuenca, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Martinazzi, Perera, Ossola. All.: Ignazio Abate

Arbitro: Giuseppe Mucera (sez. Palermo)

Assistenti: Antonio Aletta-Cristian Robilotta

IV ufficiale: Gianluca Grasso

Ammoniti: Bordon, Dutu (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Fischia l'arbitro! La Lazio è in semifinale dei play-off e se la vedrà con la Roma.

90+5' - Forse l'arbitro concede un altro minuto per qualche momento di parapiglia in campo.

90+5' - Grandissimo intervento di Dutu a protezione di una palla insidiosissima. Magro si avventa sulla sfera e la stringe a sé.

90+3' - Ultimo cambio per Abate: Martinazzi prende il posto di Scotti.

90' - 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

87' - Cambia ancora Sanderra: fuori Sardo, autore di una grandissima partita e fuori Sana Fernandes. Al loro posto Cappelli e Balde.

85' - Angolo per il Milan: pallone che colpisce il braccio di un calciatore rossonero. Si riparte da Magro.

81' - Giallo anche per Simic che se la prende con Sulejmani per aver rubato palla.

80' - Giallo per Dutu per un fallo su Nsiala.

78' - Palla di Bartesaghi a tagliare in area di rigore, Simmelhack la legge bene. Brivido per la Lazio, col pallone che esce di pochissimo.

76' - Cambia anche Sanderra: fuori D'agostini, dentro Sulejmani.

76' - Cerca di alimentare l'artiglieria d'attacco Abate: fuori Bonomi, dentro Simmelhack

75' - Altro calcio d'angolo per il Milan: va Bonomi, cross in area, D'Agostini respinge e manda il pallone in fallo laterale.

72' - Cambio nella Lazio: Bedini entra al posto di Zazza.

70' - Ottimo il riflesso di Magro a respingere un tiro ravvicinato insidiosissimo.

67' - Angolo per la squadra di Abate: pallone pericolosissimo con una sponda involontaria di D'Agostini. Jimenez prova col sinistro, Zazza usa il corpo per opporsi.

62' - Colpo di testa di Scotti. Magro ci mette i guanti ma la sfera era comunque troppo alta sopra la traversa.

61' - Risultato che rimane fermo sull'1-1. Spinge il Milan, la Lazio mura per non concedere nulla agli avversari.

55' - Cambia Abate: dentro Jimenez, fuori Bakoune. Dentro anche Cuenca al posto di Stalmach.

51' - Fallo su Kone e punizione per i biancocelesti. Si ripartirà da Magro. Ottimo lavoro dell'ex Sorrento che sta facendo un ottimo lavoro anche in fase di non possesso, con un lavoro importante anche nell'area difesa da Magro.

49' - Contropiede per la Lazio con Sardo, biancocelesti un po' spreconi, non riescono ad approfittare della situazione.

46' - Si riparte con gli stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi.

45+1' - Altro corner rossonero: colpo di testa di Bakoune, reattivo Magro a fare sua la sfera.

45' - 2 minuti di recupero concessi.

43' - Corner per il Milan: Bonomi dalla bandierina che mira il primo palo, Dutu subisce fallo. Fischia l'arbitro.

37' - GOOOOOOOLLLLLLLLLL LAZIOOOOOOO! Sardo recupera un pallone delizioso, velo di Di Tommaso, sfera che arriva a Sana Fernandes che se la sistema, finta col destro, se la passa sul sinistro e incrocia in porta.

35' - Contatto in area tra D'Agostini e Simic. L'attaccante biancoceleste si lamenta e mostra la maglia strappata. L'arbitro lascia continuare.

29' - A terra Sana Fernandes per un intervento di Magni. Solo un richiamo per il rossonero.

27' - Occasione per la Lazio con Sardo che si coordina bene, ma Stalmach riesce a murare il tiro che sembrava proprio diretto in porta con potenza.

25' - Intervento forse un po' scomposto di Sana Fernandes ai danni di Magni. Necessario l'intervento dello staff medico.

19' - Milani pizzicato in fuorigioco: errore totale dell'assistente, il laziale era perfettamente in linea. Un peccato per la squadra di Sanderra che poteva realizzare qualcosa con il duo Milani-Sana Fernandes.

16' - Milan in vantaggio. Magni crossa e trova il taglio preciso di Bartesaghi. Il terzino porta avanti i rossoneri.

13' - Calcio di punizione per i rossoneri: Bordon respinge, pallone che viene ricalciata da un milanista, facile la per Magro.

12' - Giallo per Bordon che atterra Bakoune.

11' - Punizione per la Lazio ottenuta da Sana Fernandes atterrato da Magni.

9' - Poche o nulle occasioni fin qui per le due squadre, Gara comunque gradevole in questi primi minuti.

3' - Primo brivido per la Lazio, palla pericolosa messa in area, Magro esce ma interviene anche un difensore biancoceleste. Pericolo sventato.

3' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO 17.56: cambio all'ultimo in attacco, c'è D'Agostini in attacco al posto di Sulejmani.

Iniziano i play-off per una Lazio Primavera che ha disputato un campionato grandioso, iniziando la stagione da neopromossa e terminando tra le migliori sei forze. L'avversaria, come da incroci dettati dal regolamento, è il Milan, contro cui nella regoluar season i biancocelesti hanno ottenuto una vittoria all'andata e una sconfitta al ritorno. La formazione rossonera, qualificatasi sesta, vanta un attacco estremamente prolifico, con 54 gol siglati, ma una difesa che qualcosa può concedere agli avversari (sono 44 le reti subite). Quella di oggi, come tutte di questi play-off, saranno partite secche: la vincitrice passerà il turno. Non si arriverà quindi né ai supplementari, né ai rigori (per la finale il regolamento detta regole diverse): in caso di pareggio al termine dei 90 minuti, sarà la Lazio a passare di diritto alla fase successiva, poiché arrivata in una posizione superiore in classifica. Intanto ieri, nella prima sfida, il Sassuolo ha battuto l'Atalanta 0-1.