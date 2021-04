Psg, Florenzi positivo al Covid: non ci sarà contro il Bayern Monaco

Dopo Verratti, anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al Covid-19. Il terzino destro del Psg e della Nazionale italiana resterà in isolamento nei prossimi giorni e sarà costretto sicuramente a saltare il match contro il Bayern Monaco, valido per i quarti di finale di Champions League. Questo il comunicato ufficiale del club parigino: "Dopo l'ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi si conferma positivo. Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione".