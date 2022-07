Qatar 2022, sarà il primo Mondiale alcol-free: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un Mondiale alcol-free quello del Qatar. Come riportato da Reuters infatti la notizia che già era nell'aria avrebbe trovato più di una conferma: "Al momento la situazione è che i tifosi potranno bere birra prima di entrare nello stadio e dopo averlo lasciato, ma non sarà venduta nelle arene durante le partite. A differenza delle precedenti fan zone della Coppa del Mondo, la birra non sarà servita tutto il giorno, ma ad orari limitati. L’alcol è già disponibile in aree designate in Qatar, come hotel e bar, e questo non cambierà nel 2022. Con l’obiettivo di soddisfare i fan in visita nel 2022, l’alcol sarà disponibile in aree designate aggiuntive durante il torneo".