Ravanelli: "La Lazio sarà la rivelazione del campionato"

SPAL LAZIO - Il campionato riparte. Dopo la sosta per le Nazionali, la Lazio di Simone Inzaghi va a far visita alla Spal, contro una squadra che negli ultimi anni ha creato qualche grattacapo ai capitolini. Lulic e compagni sono partiti forti e continuano a ricevere complimenti. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante che ha indossato la maglia con l'aquila sul petto, ha applaudito la squadra del mister piacentino e l'ha indicata come possibile sorpresa del torneo. Ecco le parole dell'ex punta ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio sarà la rivelazione del campionato. Lotterà, come sempre, fino all'ultimo per un posto in Champions. Lotito e Tare riescono sempre ad allestire squadre importanti".

