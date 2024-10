Rayo Vallecano, mistero James Rodriguez: pochi minuti e tanti problemi fisici

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

"Qualche disagio fisico", spiega il comunicato ufficiale del Rayo Vallecano riguardo alle condizioni fisiche di James Rodriguez. Il trequartista colombiano, accostato in estate alla Lazio, è diventato un vero e proprio caso in Spagna. Tutti lo attendevano nella sfida di Copa del Rey contro il Villamuriel, che però ha saltato perché non al meglio. Da fine agosto l'ex Real Madrid sta cercando di ritrovare la forma migliore per riprendere a giocare ad alti livelli. Ma al momento preoccupa: fin qui, infatti, ha giocato solo 123 minuti divisi in cinque partite, davvero poco. Con la Nazionale colombiana, invece, è sempre titolare. Mistero.