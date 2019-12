Rennes - Lazio, i convocati biancocelesti: fuori Milinkovic e Leiva

Stasera la Lazio sfiderà il Rennes in Europa League, ultima partita del girone. In vista del match Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Non ci sarà un turnover così massiccio, ma alcuni giocatori sono rimasti a casa per riposare. Si tratta precisamente di Strakosha, Milinkovic, Leiva e Radu.

PORTIERI: Alia, Guerrieri, Proto

DIFENSORI: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Vavro

CENTROCAMPISTI: Berisha, Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo

ATTACCANTI: Adekanye, Caicedo, Immobile