Rennes - Lazio, Inzaghi: "Dispiaciuti per l'eliminazione, ma rifarei le stesse scelte"

RENNES - Niente da fare, non è questa la sera dei miracoli: Lazio che perde in quel di Rennes e saluta l'Europa League. Al termine del match contro la squadra francese, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la prestazione dei suoi: "Abbiamo trovato un'ottima squadra, dovevamo far meglio nel primo tempo. Poi dopo il vantaggio del Cluj siamo calati. Ci dispiace ma dobbiamo guardare avanti, al campionato e alla Supercoppa. Abbiamo trovato uno stadio pieno, sono stati più bravi di noi nel primo tempo. Cagliari? Troveremo un squadra in salute e dovremo approcciare alla partita nel migliore dei modi. Hanno molta qualità, conoscono da diverso tempo l'allenatore e hanno tantissimo entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a preparare la gara nel migliore dei modi".

Il tecnico biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: “Ci aspettavamo un Rennes così, anche lo stadio era quasi esaurito. Il primo tempo dovevamo far meglio, loro hanno messo più intensità. Quando abbiamo avuto la notizia che in Romania non c’era partita, abbiamo fatto dei cambi e siamo calati. La qualificazione però non è passata da Rennes. Dovevamo interpretare meglio le partite: abbiamo fatto buone gare non raccogliendo quanto dovevamo. Il girone non era semplice, Rennes e Celtic sono buone squadre. Il rimpianto è per i risultati delle altre partite, siamo mancati nei momenti decisivi. Io rifarei le stesse scelte, ho il dovere di impiegare tutti i giocatori. Ho avuto risposte buone e altre meno, ma era impensabile giocassero sempre gli stessi. La Champions League? Lunedì avremo una partita difficilissima contro una squadra in salute. Dovremo prepararla al meglio recuperando energie. Siamo fiduciosi, dovremo fare un’ottima partita”.

