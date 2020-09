RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Benevento 0-0: l'ultima amichevole si conclude a reti bianche

Stadio Olimpico di Roma - Sabato 19 settembre, ore 18.00

Lazio - Benevento 0-0

Formazioni Ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Parolo, Lukaku; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Bastos, Armini, Marusic, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Falbo, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Moncini, Insigne. A disp.: Gori, Manfredini, Lucatelli, Maggio, Rillo, Tuia, Del Pinto, Hetemaj, Improta, Kragl, Tello, Vokic, Di Serio, Sau, Lapadula. All.: Inzaghi.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (sez. Tivoli)

Assistenti: Scatragli(sez. Arezzo) - Zingarelli (sez. Siena).

Ultimo test amichevole per la Lazio dopo la gara contro il Frosinone e quelle giocate tra le Tre Cime di Lavaredo. Prima dell'esordio in campionato contro il Cagliari, Immobile e compagni all'Olimpico di Roma sfideranno il Benevento di Pippo Inzaghi, neo-promosso in Serie A. Le due compagini si sono affrontate per la prima volta nel 2008 in un match di Coppa Italia, che diede il là ai biancocelesti per la vittoria della competizione. I giallorossi, beffati per undici volte nelle due sfide della stagione 2017-18, sono i più colpiti dalla Lazio in un singolo campionato.

SECONDO TEMPO

90'+2' Triplice fischio: finisce Lazio - Benevento.

90' Due saranno i minuti di recupero.

89' Nuovo corner per il Benevento: questa volta è Djavan Anderson a mettere la palla in calcio d'angolo.

87' Bastos mette la palla in corner. Sarà calcio d'angolo per il Benevento.

84' Cross in mezzo di Djavan Anderson all'indirizzo di Caicedo, ma l'attaccante viene anticipato da Caldirola.

83' Djavan Anderson rientra sul destro e conclude in porta, ma la palla arriva bene tra le mani di Montipò.

80' Altri quattro cambi per la Lazio: entrano Bastos, Djavan Anderson, Armini e Adekanye. Escono Radu, Lazzari, Patric e Immobile.

80' Lapadula prova la conclusione in porta, ma la palla viene murata dalla barriera biancoceleste.

79' Lapadula s'invola verso la porta difesa da Strakosha. Il giocatore viene fermato, secondo l'arbitro irregolarmente, da un giocatore della Lazio. Calcio di punizione per il Benevento.

75' Altri due cambi per la Lazio: entrano Kiyine e Cataldi, escono Akpa Akpro e Correa.

75' Filippo Inzaghi fa entrare anche Del Pinto.

72' Correa salva bene in verticale Felipe Caicedo, ma l'ecuadoriano viene anticipato da Letizia, che rischia anche l'autogol.

70' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Escalante colpisce di testa, ma la palla arriva senza problemi tra le mani del portiere.

69' Lazio vicino al vantaggio con Immobile: la conclusione dell'attaccante si perde all'esterno della porta difesa da Montipò.

67' Per il Benevento, entrano in campo Lapadula, Tello, Kragl, Maggio, Tuia e Sau.

65' Per la Lazio escono Lukaku, Leiva e Parolo, entrano Marusic, Escalante e Caicedo.

62' Correa per Parolo che, di tacco, conclude direttamente in porta. Ma il tiro non impensierisce l'estremo difensore del Benevento.

60' Bell'azione biancoceleste. Immobile per Correa in verticale. L'argentino ubriaca il portiere con un doppio-passo, ma la conclusione arriva agevolmente tra le mani di Montipò.

59' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, ci prova ancora Immobile, ma la retroguardia giallorossa mura l'attacco.

58' Leiva per Immobile che conclude direttamente in porta dal limite dell'area di rigore. La palla viene deviata in calcio d'angolo.

56' Intervento falloso di Dabo su Lazzari, e calcio di punizione in favore della Lazio.

55' Correa all'indirizzo di Lazzari, ma Caprari anticipa.

53' Immobile corre verso la porta difesa da Montipò, serve Correa ma la palla è troppo lunga e l'argentino la lascia scivolare verso l'out del campo.

52' Parolo serve dietro Immobile, anticipa Caldirola che mette la palla in calcio d'angolo.

48' Benevento vicino al gol: Caprari conclude in porta, ma trova l'intervento di Strakosha che devìa in calcio d'angolo.

47' Calcio d'angolo in favore della Lazio. Dalla bandierina, Lucas Leiva. Lazzari raccoglie la palla, ma fa fallo ai danni di un giocatore del Benevento.

46' Lazio vicina al vantaggio: cross di Lazzari per Correa, ma l'argentino non centra la porta.

45' Inizia il secondo tempo di Lazio - Benevento.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, finisce la prima frazione del match.

44' Conclusione di Ionita dal limite dell'area di rigore, ma la palla si perde di poco sopra la traversa.

43' Immobile per Lazzari, che fa un ponte per Parolo. Il centrocampista viene anticipato bene da Glik.

41' Correa serve bene Immobile, ma l'attaccante tocca male la palla, che sfila fuori dal campo. Riparte il Benevento.

39' Intervento duro di Leiva su Moncini. L'arbitro non ferma il gioco, è allora Patric a mettere la palla fuori. In campo entrano i sanitari.

38' Insigne, da posizione defilata, ci prova con un tiro a giro.

37' Sul cross di Lukaku, sbuca sul secondo palo Akpa Akpro, che preferisce rimettere la palla al centro dell'area piuttosto che concludere.

35' Occasione per il Benevento: sul cross di Letizia, Moncini non riesce per pochissimo a concludere di testa a un passo dalla porta.

34' Immobile serve bene in verticale Lazzari, ma la retroguardia di Pippo Inzaghi allaontana il pericolo.

32' Ottimo scambio che coinvolge Lazzari, Correa e Immobile. Alla fine conclude Lucas Leiva, ma la palla viene deviata e finisce tra i guanti di Montipò.

30' Immobile rimane a terra per qualche secondo: l'attaccante sembra avere dolore alla spalla, ma si rialza immediatamente continuando la propria partita.

29' Intervento di Radu sanzionato dall'arbitro con un calcio di punizione in favore del Benevento.

27' Caprari ferma Akpa Akpro: calcio di punizione per la Lazio, che riparte.

24' Correa per l'inserimento di Lazzari, anticipato da Montipò.

22' Dabo rimane a terra, soccorso immediatamente dai sanitari che fanno il loro ingresso in campo. Dopo qualche secondo, il giocatore torna regolarmente in campo.

20' Insigne si avvicina pericolosamente alla porta difesa da Strakosha, interviene bene Radu che fa ripartire i suoi.

18' Rimane qualche secondo a terra Patric dopo un contrasto con un avversario. Nessun problema per lo spagnolo, che si alza quasi subito.

17' Il tiro di Insigne viene murato da Radu.

16' Parolo lancia Correa, ma l'argentino è in posizione di fuorigioco. Riparte il Benevento.

14' Ottimo scambio tra Correa e Immobile, con Akpa Akpro che tenta la conclusione in porta: la palla si perde sull'esterno della porta difesa da Montipò.

13' Conclusione dal limite dell'area di rigore di Caprari, blocca Strakosha.

12' La conclusione di Letizia, a metà strada tra un tiro e un cross, è fuori misura: la palla si perde fuori.

10' Anche il Benevento tenta di rendersi pericoloso, e si avvicina alla porta di Strakosha prima con Moncini, poi con Letizia.

8' Correa scambia con Lukaku all'interno dell'area di rigore, ma la conclusione non è irresistibile e Montipò interviene senza problemi.

6' Calcio d'angolo in favore della Lazio: calcia Leiva, ma la palla arriva prima a Immobile, poi a Lukaku. La difesa avversaria allontana il pericolo.

5' Lazzari tenta di far ripartire i suoi in contropiede ma viene fermato, in maniera irregolare.

4' Intervento falloso di Immobile nei confronti di un giocatore del Benevento, e calcio di punizione per i giallorossi.

3' Bel cross di Lukaku all'indirizzo di Akpa Akpro, ma il neo-acquisto della Lazio non riesce a colpire di testa.

1' Inizia il match tra Lazio e Benevento all'Olimpico.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - A dieci minuti dal fischio d'inizio, prendono posto sulle tribune dell'Olimpico il ds Tare e il direttore della comunicazione De Martino.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento e iniziano a far ritorno negli spogliatoi. Tra un quarto d'ora il fischio d'inizio della gara.