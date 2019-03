Roma, Di Francesco: "La Lazio ha meritato, queste partite non vanno sottovalutate"

A fine partita l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha commentato su Dazn la sconfitta subita nel derby contro la Lazio: "Nel primo tempo siamo stati sotto alle aspettative, abbiamo perso troppi duelli individuali e la Lazio ha fatto meglio. Poi abbiamo avuto alcune situazioni per pareggiare ma il rigore ci ha tagliato le gambe. Non si può prendere gol su un fallo laterale, anche sul secondo la stessa situazione. Le marcature sono state sbagliate, commettiamo troppi errori e non siamo riusciti a riprenderci. L’approccio è stato negativo e questo ha indirizzato la partita, ma il 3-0 è un risultato troppo pesante per quello che si è visto. Il derby non si può sottovalutare ma questo aspetto mentale non si lega al Porto e alla Champions. Dobbiamo migliorare su questo, una prestazione così nel derby non ci voleva".

È un deluso Di Francesco quello che si presenta in conferenza stampa post Lazio-Roma. Il tecnico, dopo aver incassato il 3-0, commenta il match: “Siamo partiti male. Contano non i moduli, ma gli atteggiamenti. I biancocelesti sono stati superiori, hanno vinto tanti duelli. Questo non ha funzionato. Ora sono preoccupato. Non si può essere contenti di questa prestazione. La Lazio ha fatto meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe."