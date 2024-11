Roma, Di Livio su Ranieri: "Tutta Italia è contenta. Mi auguro che a fine anno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della Roma e della scelta di Claudio Ranieri. L'ex Juventus è d'accordo con la scelta della società e al contempo non crede che la stagione dei giallorossi sia finita. Ecco di seguito le sue parole: "Ranieri è amato da tutti. Tutta l'Italia è contenta. Un signore con la S maiuscola. L'avrei preso per fare altro, magari il dirigente. Hai preso Ranieri fino a fine anno ma mi auguro che venga portato dentro in società. Sono molto contento. La Roma dovrà fare meglio, ma ci metterà poco. Ora ha partite complicatissime, vediamo cosa succede. Stagione compromessa? Se fossi un giocatore non dare nulla per buttato, c'è tanto da fare. Va ripulita la testa e bisogna cercare di vincere partite impossibili perché sono quelle che ti danno entusiasmo".