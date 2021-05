Roma, esami di controllo per Pau Lopez: a rischio operazione alla spalla

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo la pesantissima sconfitta a Old Trafford, i giallorossi rischiano di perdere anche il proprio portiere titolare. Durante la gara contro il Manchester United, Pau Lopez è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 28 minuti per un problema alla spalla. Come riporta gianlucadimarzio.com, l'estremo difensore spagnolo verrà sottoposto nei prossimi giorni a una serie di esami in Svizzera per comprendere al meglio le sue condizioni. Pau Lopez non ci sarà sicuramente per la gara di ritorno e rischia addirittura uno stop molto più lungo. Non è da escludere, infatti, che il portiere possa essere operato alla spalla.