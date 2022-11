Roma, fermato sospettato per i tre omicidi: legami con la Camorra

Fonte: Tuttogossipnews.it

Alla luce del sole, c'è un uomo fortemente sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma, giovedì mattina. Come apprende l'ANSA, si chiama Giandavide De Pau e ha 51 anni, nel suo passato vi sono anche indagini legate alla criminalità organizzata a Roma e in particolare...CLICCA TRA LE FRECCE PER > FERMATO IL SOSPETTATO PER I TRE OMICIDI A ROMA <