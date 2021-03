Roma, Fonseca: “Non abbiamo la mentalità per lottare contro le big”

Ennesimo passo falso della Roma contro una big de campionato. I giallorossi scadono 2-0 in casa sotto i colpi del Napoli. Il tecnico Paulo Fonseca ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo mentalità per lottare con questa squadra. Ho visto una squadra senza coraggio e senza mentalità. Nel secondo tempo ci abbiamo provato un po' di più e la partita è stata diversa. La responsabilità è di tutti. Senza mentalità è troppo difficile. È difficile spiegare il motivo del nostro atteggiamento. Questa questione di non vincere contro le big crea un po' d'ansia".