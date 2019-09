Roma, Fonseca: "Non dobbiamo ripetere la prestazione vista con la Lazio"

Il pareggio nel derby capitolino dello scorso 1° settembre sta stretto alla Lazio. È un pensiero comune a chiunque abbia seguito la partita, che ha visto i biancocelesti sfortunati da un lato e poco cinici dall'altro. Male invece la Roma, che deve ancora assimilare i dettami tattici del suo nuovo allenatore. Lo stesso Paulo Fonseca, infatti, spera di vedere progressi rispetto alla stracittadina nella partita di domani contro il Sassuolo. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Non so se il Sassuolo giocherà con una difesa a 4, De Zerbi è un allenatore che cambia spesso. So che voglio una squadra coraggiosa, non dobbiamo ripetere la prestazione vista contro la Lazio. Nel derby siamo stati carenti in fase di pressing".

