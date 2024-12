Roma, Ghisolfi e il pianto contro gli arbitri: "Meritiamo rispetto! Vogliamo...."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tredicesima in campionato con 13 punti e una zona retrocessione che è solo a 2 misure di distanza, eppure, in casa Roma la polemica non è su scelte societarie folli, ma sul mancato intervento del Var che in alcune occasioni, a detta del direttore sportivo Ghisolfi intervenuto al Corriere dello Sport, avrebbe addirittura tolto 7 punti ai giallorossi: "Sette in tredici giornate sono troppi punti persi. Il problema è un altro: in nessuna delle sette occasioni l’arbitro ha fatto ricorso alla verifica video. Se gli episodi fossero stati rivisti dal Var quasi certamente i risultati finali sarebbero stati altri". Insomma, una polemica che ha l'obiettivo di insabbiare le vere problematiche di una squadra che da mesi sbatte la testa contro il muro e oggi accusa qualcun altro del proprio dolore. Una società che chiede il rispetto dagli altri, ma che fino a oggi non l'ha avuto neanche per sé stessa: "Chiediamo di essere rispettati dalla classe arbitrale e dalle istituzioni, soprattutto in un periodo storico in cui le eventuali sviste possono essere “sanate” dalla tecnologia". Queste le parole scelte da Ghisolfi che chiude l'intervista anche con una massima, quale? "Più Var".