Roma, l'errore costa caro a Ibanez: niente Mondiale con il Brasile

Il difensore della Roma, autore dell'errore che ha portato al gol di Felipe Anderson, è stato tagliato dall'elenco per il Mondiale in Qatar...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le peggiori ventiquattro ore della vita calcistica di Roger Ibanez si sono tramutate in realtà. Il difensore della Roma ieri ha deciso il derby con un errore che ha portato al gol di Felipe Anderson. Oltre a diventare oggetto dello sfottò capitolino, il numero tre giallorosso ha ricevuto un'altra doccia fredda. Ibanez, infatti, non parteciperà al Mondiale in Qatar. Il Brasile ha comunicato i calciatori convocati per la manifestazione e tra questi non c'è il calciatore della Roma. Il giocatore era tra i candidati per la Selecao, ma alla fine non è stato scelto. Chissà se l'errore nella stracittadina ha influito. Ad annunciare i nomi è stato il ct Tite in conferenza stampa. Tanti i calciatori che giocano nel nostro cambionato come Alex Sandro, Danilo e Bremer. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton;

Difensori: Dani Alves, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Bremer, Eder Militao, Marquiños, Thiago Silva;

Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Paquetà;

Attaccanti: Antony, Gabriel Jesus, Martinelli, Neymar, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr.