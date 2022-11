Roma - Lazio, Bucciantini: "Sarri ha parlato di ordine, è una qualità. Mourinho..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Sky Sport, nella trasmissione Club, Marco Bucciantini si è espresso sulla vittoria della Lazio nel derby contro la Roma. Le sue parole: "Io davanti al derby della Capitale, che è diverso dagli altri, mi sento di fare un passo indietro rispetto alla teoria, al gusto. Perfino Sarri ha detto che sono stati ordinati, non belli, l’ha ammesso. In queste partite l’ordine è una qualità, perché quando è difficile giocare l’ordine intanto ti dà una possibilità di difendere quello che hai".

MOURINHO - "Mourinho si deve fare più di qualche domanda e andare oltre l’assenza di Dybala. A me hanno sorpreso tutti quei cross ribattuti, tra l’altro fatti da sei o sette giocatori diversi, perché arrivavano a un tipo di azione che non fruttava. Era difficile crossare quando arrivavi in quel modo a crossare. Mi è sembrato che la Roma spettasse troppo la disperazione della partita".